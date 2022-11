Business news: Iberdrola investirà 47 miliardi di euro per transazione energetica fino al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Iberdrola prevede di investire circa 47 miliardi di euro tra il 2023 ed il 2027 per promuovere la transizione energetica, l'occupazione e le emissioni zero. Lo ha annunciato la società in occasione della presentazione del Capital Markets Day, tenutosi Londra. In particolare, dei 47 miliardi di euro di investimenti, il 47 per cento sarà destinato agli Stati Uniti, il principale mercato per i prossimi tre anni. Al secondo posto c'è il Regno Unito, con il 16 per cento. Iberdrola sta inoltre promuovendo la diversificazione geografica attraverso un'ulteriore attenzione a Paesi come la Germania, la Francia e l'Australia, a cui destinerà il 13 per cento delle risorse. In Spagna, gli investimenti supereranno i 6 miliardi di euro in tre anni, il 13 per cento del totale, in linea con la media degli ultimi anni. (Spm)