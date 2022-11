Business news: Commerzbank, profitti in calo a 195 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank ha registrato nel terzo trimestre del 2022 una diminuzione dei profitti di oltre il 50 per cento, a 195 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tale declino è dovuto soprattutto alla crisi di M-Bank, controllata in Polonia del secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank. In particolare, tra luglio e settembre scorso, gli oneri di M-Bank sono ammontati a circa 750 milioni di euro. Le ragioni principali sono l'aumento degli accantonamenti di rischio per prestiti in franchi svizzeri e una nuova legge che in Polonia sospende i pagamenti rateali per i prestiti immobiliari in zloty. Allo stesso tempo, in Commerzbank “l'attività operativa si è svolta senza intoppi, soprattutto nel segmento della clientela aziendale”. Inoltre, l'istituto di credito sta beneficiando del rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce), grazie alla sua ampia attività di deposito e prestito. Per il 2022, Commerzbank punta ancora a un profitto di oltre un miliardo di euro e intende distribuire i dividendi per la prima volta dal 2018. Gli investitori sono fiduciosi dei progressi compiuti nella ristrutturazione di Commerzbank, che ha aumentato l'obiettivo di reddito da 9,1 a 10 miliardi di euro. Tuttavia, sono state corrette in rialzo anche le stime sui costi per il 2024, che ammonteranno a sei miliardi di euro ossia 600 milioni di euro in più rispetto all'obiettivo precedente. Intanto, nel terzo trimestre, gli accantonamenti per perdite sui prestiti hanno raggiunto gli 84 milioni di euro nel terzo trimestre. Grazie alla stabilità dell'attività creditizia e all'aumento della raccolta, la divisione clienti aziendali ha più che raddoppiato il proprio risultato operativo a 536 milioni di euro, il massimo trimestrale degli ultimi sette anni. (Geb)