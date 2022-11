Ucraina: Kuleba, "la guerra continuerà" anche dopo riconquista di Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra continuerà" in Ucraina anche dopo la riconquista della città di Kherson. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a margine al vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). "Stiamo vincendo battaglie sul campo. Ma la guerra continua", ha detto parlando alla stampa a Phnom Penh, in Cambogia, durante un incontro bilaterale con il primo ministro australiano Anthony Albanese. "Capisco che tutti vogliano che questa guerra finisca il prima possibile. Siamo certamente quelli che lo vogliono più di chiunque altro", ha detto il ministro. "Ma finché la guerra continuerà e vedremo la Russia mobilitare più coscritti e portare più armi in Ucraina, continueremo ovviamente a contare sul vostro continuo sostegno", ha osservato il ministro ucraino.(Res)