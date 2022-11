Cile: violenza in Araucania, presidente Boric propone una commissione per la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di Boric rappresenta una novità assoluta nella storia delle relazioni tra Stato cileno e comunità mapuche e in parte riflette l'idea espressa dal presidente fin dall'inizio del mandato di voler prendere spunto anche dall'esperienza del processo di pace in Colombia. Nella giornata di ieri il presidente si era riunito anche con le vittime della violenza armata nella regione ribadendo il suo impegno a garantire allo stesso modo la sicurezza della popolazione. Il presidente "si è impegnato a cercare di garantire la sicurezza per coloro che vivono nel Sud del Paese, così come ad affrontare la riparazione per coloro che sono stati vittime della violenza", ha detto Lissette Ovalle, dell'Associazione "Primero las victimas". "Fino ad oggi si può dire che l'Araucania è stata abbandonata, ma il presidente ha dato la sua parola e speriamo che questo sia il punto di partenza della ripresa della regione", ha aggiunto Ovalle. (segue) (Cis)