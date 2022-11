Cile: violenza in Araucania, presidente Boric propone una commissione per la pace (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella due giorni, il capo dello Stato ha in agenda incontri con rappresentanti delle comunità locali, deputati regionali e funzionari dell'amministrazione. Boric aveva rimandato a lungo la sua visita, contestando l'abuso della violenza per ottenere risposte dallo Stato. Proprio prima della partenza di Boric a Temuco, il Senato del Cile ha approvato l'undicesima proroga dello stato di eccezione costituzionale in vigore da maggio nelle regioni meridionali, permettendo lo spiegamento delle Forze armate con compiti di sostegno alla Polizia nella regione dell'Araucania e nelle province di Arauco e Biobio, parti della regione del Biobio. Si tratta di zone dove da mesi si registrano scontri tra comunità indigene, imprese forestali e Stato, con sabotaggi, incendi e furti di legname. Quello della "Macrozona sud" si conferma come uno dei dossier più difficili per il governo del presidente Gabriel Boric, non solo per questioni di ordine pubblico ma anche perché la comunità indigena si oppone in primo luogo allo sfruttamento delle risorse naturali nel territorio dell'Araucania. Insediato a marzo, il progressista Boric aveva inizialmente deciso di modificare la strategia di sicurezza del precedente governo conservatore di Sebastian Pinera, concentrandosi più sul contrasto alle disuguaglianze strutturali che colpiscono gli abitanti di quest'area e sul riconoscimento di alcune loro rivendicazioni. L'intransigenza mostrata tuttavia dai gruppi mapuche anche a fronte alle aperture del governo, e il prosieguo incessante di azioni condotte da gruppi armati, ha indotto alla fine l'esecutivo a ricorrere allo strumento dello stato di eccezione. (Cis)