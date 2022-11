Venezuela: incontro di Parigi, capo negoziatore opposizione riconosce che "i tempi sono cambiati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio tra Blyde e Rodriguez è considerato di fatto come un passo preliminare al ritorno delle parti a Città del Messico, sede del dialogo propiziato dal Regno di Norvegia, e sospeso mesi fa per volontà del governo di Nicolas Maduro. Prima di entrare Rodriguez aveva ribadito che per Caracas "ogni processo di ricerca di una conversazione e di un accordo con l'opposizione passa necessariamente dallo stop alle sanzioni unilaterali coercitive" contro il Venezuela. "Si tratta di un incontro, non di un negoziato", ha detto da parte sua Blyde. All'incontro erano presenti anche i presidenti di Colombia e Argentina, Gustavo Petro e Alberto Fernandez, e i rispettivi ministri degli Esteri, Alvaro Leyva e Santiago Cafiero, nonché la ministra degli Esteri della Norvegia, Anniken Huitfeldt. Il presidente ha riferito che l'incontro "ha rappresentato un ulteriore avvicinamento e un ambientamento positivo" tra le parti, ma che non ci"sono state firme, solo parole". (Res)