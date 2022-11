Business news: Philip Morris porterà avanti piano di acquisto di Swedish Match

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philip Morris International (Pmi) ha dichiarato che porterà avanti il suo piano da 16 miliardi di dollari per acquistare Swedish Match, azienda che realizza prodotti a base di tabacco. Pmi ha deciso di procedere nonostante abbia già ottenuto il placet dell’82,5 per cento degli azionisti del gruppo svedese, fra cui figura anche il fondo Elliot. Tuttavia, secondo la legge svedese, un offerente può avviare un rimborso obbligatorio delle azioni rimanenti solo se il 90 per cento degli azionisti ha accettato l’offerta di acquisizione. Pmi aveva fatto sapere, in precedenza, che avrebbe potuto ritirare l'offerta qualora la soglia di azionisti favorevoli all’acquisizione fosse stata inferiore a tale soglia. Pmi a maggio ha presentato un'offerta per l'acquisto di Swedish Match per 106 corone svedesi per azione (9,63 dollari), valutando la società a 16 miliardi di dollari. Lo scorso ottobre ha alzato l'offerta a 116 corone (10,54 dollari) per azione dopo che alcuni investitori avevano affermato che era troppo bassa. "Non vediamo l'ora di accogliere i dipendenti di Swedish Match", ha affermato l'azienda statunitense in una nota. (Was)