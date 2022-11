Business news: Spagna, per Elecnor utile di 70,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022 il gruppo imprenditoriale spagnolo che si occupa della promozione e gestione di grandi progetti e infrastrutture relativi all'ecosostenibilità, Elecnor, ha registrato un utile di 70,9 milioni di euro, il 16,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, tra gennaio e settembre, il fatturato si è attestato a 2,3 miliardi di euro con un aumento del 19,4 per cento su base annua. Sia il mercato nazionale (che rappresenta il 42,2 per cento del totale) che quello internazionale (57,8 per cento) hanno registrato un aumento notevole, rispettivamente del 7,2 per cento e del 32,8 per cento. Elecnor ha sottolineato che questa evoluzione positiva dei dati del gruppo è stata possibile grazie alla realizzazione di grandi progetti, soprattutto in Australia, Brasile e Cile, nonché all'aumento del volume delle attività legate ai Servizi che il gruppo svolge negli Stati Uniti e nei Paesi europei, in particolare Spagna e Italia. Il portafoglio di contratti firmati di Elecnor in attesa di esecuzione al 30 settembre, e la cui esecuzione è prevista nei prossimi 12 mesi, ammonta a 2,3 miliardi di euro rispetto ai 2,2 miliardi di euro del 2021. (Spm)