Business news: Enit in Regno Unito per il Wtm di Londra

- L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia Nazionale del Turismo al Wtm di Londra dal 7 al 9 novembre 2022. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Agenzia Nazionale del Turismo si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le Regioni italiane. Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato britannico che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania. Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7 per cento sul 2020; -52,0 per cento sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2 per cento dal 3,6 per cento del 2020, portando il Belpaese al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4 per cento a 5,6 per cento), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3 per cento a 11,4 per cento) e della Germania (da 4,1 per cento a 3,6 per cento). (Rin)