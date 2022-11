Business news: Francia, Iberdrola firma memorandum con Axa per parco eolico offshore in Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha firmato un memorandum d'intesa con la società di investimento Axa Investment Managenent (Im), che diventerà azionista di minoranza nello sviluppo di un parco eolico offshore da 1 gigawatt (GW) in Normandia (Francia), se la società energetica si aggiudicherà il progetto nell'asta in cui è già stata selezionata. Secondo quanto riferito da Iberdrola in un comunicato, la presentazione delle offerte per questa gara d'appalto, denominata AO4, avverrà il 10 novembre e l'aggiudicazione è prevista per il primo trimestre del prossimo anno. Il futuro sito sarà situato a più di 30 chilometri dalla costa della Normandia, in un'area con condizioni di vento e di fondale molto favorevoli per questa tecnologia. Iberdrola sta attualmente completando il Saint-Brieuc, che sarà il primo grande parco eolico offshore del gruppo in Francia. Con una capacità di quasi 500 MW, genererà energia pulita sufficiente a soddisfare il consumo elettrico di 835 mila persone una volta entrato in funzione nel 2023. (Spm)