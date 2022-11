Business news: Renault annuncia quotazione in Borsa di Ampere, controllata per le auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica francese Renault ha annunciato che quoterà in Borsa Ampere, la sua controllata per le auto elettriche. Come si legge in una nota, quella di Renault è una "rivoluzione". Ampere assumerà 10 mila dipendenti in Francia per produrre un milione di veicoli elettrici con il marchio Renault entro il 2031, ha riferito il gruppo in vista di una giornata dedicata agli investitori a Parigi. Ampere punta a una crescita annua superiore al 30 per cento nei prossimi otto anni e a un margine del 10 per cento nel 2030, rispetto al 4,7 per cento registrato dal gruppo Renault nella prima metà del 2022. La controllata produrrà in particolare la nuova Renault 5 e Renault 4 nel nord della Francia. Il marchio intende quotare Ampere alla Borsa di Parigi "al più presto nella seconda metà del 2023" e finanziare così il suo costoso processo di transizione verso l’elettrico mantenendo "una forte maggioranza" dentro Ampere. Fra gli azionisti di Ampere figura il produttore statunitense di chip elettronici Qualcomm, fornitore di Renault, mentre Renault, in cui lo Stato francese e Nissan possiedono una quota ciascuno del 15 per cento, non ha ancora specificato la quota che il suo partner giapponese assumerà nella sua nuova filiale elettrica. Con la quotazione di Ampere prenderà il via la revisione dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, con una riduzione della quota di Renault nel capitale di Nissan. (Frp)