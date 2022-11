Business news: Spagna, per Endesa utile di 1,6 miliardi nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, nei primi nove mesi dell'anno ha registrato un utile di 1,6 miliardi di euro, 192 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In un contesto di aumento dei prezzi dell'energia, i ricavi del gruppo sono stati pari a 24,6 miliardi di euro, il 72,6 per cento in più rispetto a quelli ottenuti nel periodo gennaio-settembre del 2021. Endesa ha ottenuto un utile operativo lordo (Ebitda) di 3,71 miliardi di euro, in crescita del 18,8 per cento. Questo risultato include l'utile generato dalla vendita della quota del 51 per cento di Endesa X Way, per un totale di 238 milioni di euro. Gli investimenti lordi sono stati pari a 1,5 miliardi di euro, di cui 1,461 miliardi, destinati a prodotti, servizi e tecnologie a basse emissioni di CO2. (Spm)