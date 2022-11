Business news: Romania, previsto calo della produzione industriale dell'1,3 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Romania registrerà quest'anno un calo dell'1,3 per cento rispetto al 2021. Lo rilevano le stime della Commissione nazionale di strategia e prognosi, indicando che la diminuzione preconizzata per la produzione e le forniture di energia elettrica e termica sarà del 7,1 per cento. Per l'industria estrattiva si osserverà un calo del 4,5 per cento, mentre per quella manifatturiera una riduzione dello 0,1 per cento. Nel 2024, 2025 e 2026 la crescita della produzione industriale proseguirà con oltre 4 punti percentuali all'anno. (Rob)