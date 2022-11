Business news: Grecia, verso annullamento gara per vendita quota maggioranza porto di Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia dovrebbe annullare una gara per la vendita di una quota di maggioranza dell'Autorità portuale di Alessandropoli poiché la posizione strategica dello scalo, unita agli sviluppi geopolitici causati dalla guerra in Ucraina, stanno costringendo il governo a riconsiderare i termini della gara. Lo riferisce il portale di informazione economica "Money Review". Il porto funge da base di rifornimento per le forze Nato in tutta l'Europa orientale e fa parte di un quadro quinquennale (accordo di cooperazione greco-statunitense di mutua difesa firmato nel maggio 2022) per la presenza delle Forze armate Usa in Grecia. Un annuncio al riguardo, da parte del Fondo per la privatizzazione degli asset della Grecia (Taiped), è atteso entro la fine della settimana. Gli offerenti per una partecipazione del 67 per cento nel porto erano stati la statunitense Quintana Infrastructure and Development attraverso Liberty Port Holdings e International Port Investments Alexandroupolis e una joint venture di Black Summit Financial Group, Euroports, Efa Group e Gek Terna, come riferito dalla stessa Taiped il 13 settembre. Il porto è anche considerato un centro logistico e geopolitico cruciale, al confine con Bulgaria e Turchia. (Gra)