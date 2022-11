Usa-Egitto: Casa Bianca, Biden ha posto questione diritti umani nell’incontro con Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sollevato quest'oggi "l'importanza dei diritti umani e del rispetto delle libertà fondamentali” nell’incontro con il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, a margine della 27esima Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheikh. Lo riferisce oggi zla Casa Bianca in una nota. “I due leader hanno riaffermato il loro impegno ad accelerare gli sforzi globali per affrontare la crisi climatica”, si legge nel comunicato. Entrambi i capi di Stati hanno “sottolineato il loro reciproco impegno per la multiforme partnership strategica Usa-Egitto”. Il capo della Casa Bianca ha poi “espresso la solidarietà degli Stati Uniti all'Egitto di fronte alle sfide economiche e di sicurezza alimentare globali causate dalla guerra della Russia all'Ucraina, nonché il suo sostegno ai diritti sull'acqua dell'Egitto”. Quest’ultimo riferimento è alla Grande diga della rinascita etiope realizzata da Addis Abeba sul Nilo Azzurro, infrastruttura che a detto del Cairo minaccia le risorse idriche del Paese delle piramidi. Infine, i due leader “si sono anche consultati sulle sfide alla sicurezza regionale, sulle opportunità per ridurre i conflitti e sul partenariato decennale di difesa tra Stati Uniti ed Egitto”, conclude la nota. (Res)