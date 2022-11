Cile: violenza in Araucania, presidente Boric propone una commissione per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha proposto la creazione di una commissione per la pace "per risolvere la questione del debito in materia di terre con la popolazione mapuche". Il capo dello Stato ha parlato oggi nella regione dell'Araucania, da anni epicentro di rivendicazioni anche violente da parte di gruppi che si oppongono allo sfruttamento delle risorse naturali di un territorio che considerano come proprietà ancestrale. "Oggi vengo a rivolgere un invito affinché tutti gli attori della regione partecipino a una commissione per la pace e il dialogo", ha detto Boric. "Non si tratta di una commissione per effettuare una diagnosi della situazione, ma per adottare tutte le raccomandazioni che le organizzazioni nazionali ed internazionali hanno fatto per trovare una soluzione al conflitto della regione una volta per tutte", ha aggiunto il presidente. (segue) (Cis)