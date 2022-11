Cile: violenza in Araucania, presidente Boric propone una commissione per la pace (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a condannare la violenza dei gruppi criminali che operano nella regione, Boric aveva annunciato ieri maggiori investimenti sul sociale e sulla sicurezza con l'obiettivo di "risolvere gli squilibri" che caratterizzano la regione che da anni è teatro di violenze legate non solo alle rivendicazioni della comunità "mapuche". "Vengo a dare conto di quello su cui abbiamo lavorato in questi primi otto mesi di governo e ad annunciare opere che segneranno il cammino dei prossimi mesi in materia sociale, di sicurezza e di riparazioni", aveva detto Boric al suo arrivo a Temuco. Il presidente aveva riconosciuto che nonostante il conflitto tra lo Stato e il popolo mapuche sia stato affrontato da diversi governi durante gli ultimi anni, "lo Stato non è stato capace di risolvere gli squilibri della regione in materia di povertà e non è riuscito a individuare un percorso per trovare la pace", questo anche a causa di "gruppi violenti e organizzazioni criminali che strumentalizzano la causa mapuche per delinquere". (segue) (Cis)