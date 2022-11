Business news: Germania, produzione industriale aumentata dello 0,6 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania ha sperimentato a settembre un incremento dello 0,6 per cento su base mensile. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che precisa come il dato comprenda i settori dell'industria, dell'edilizia e dell'energia. Il risultato supera le aspettative, che stimavano un aumento dello 0,2 per cento dopo il declino dell'1,2 per cento ad agosto. Su base annua, la produzione industriale tedesca è cresciuta a settembre del 2,6 per cento. (Geb)