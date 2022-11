Business news: Spagna, CaixaBank riacquista 21,5 milioni di euro di azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana CaixaBank ha acquistato 6,44 milioni di azioni proprie per un importo totale di 21,5 milioni di euro nell'ambito del programma di riacquisto in corso. Lo ha riferito la banca in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv). Dal lancio del programma, avvenuto il 17 maggio, CaixaBank ha già acquistato 525,5 milioni di azioni proprie per un importo complessivo di 1,6 miliardi di euro, pari al 93,9 per cento dell'importo massimo autorizzato di 1,8 miliardi di euro. L'istituto di credito ha indicato che il prezzo medio di riacquisto delle azioni tra il 31 ottobre e il 4 novembre è stato di 3,3 euro, mentre dall'inizio del programma il prezzo medio di acquisto è stato di 3,22 euro. (Spm)