Roma: il Viminale avvierà una verifica sulla direttiva per la residenza agli occupanti (2)

- In questi giorni ha avviato una battaglia contro l’atto il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco: “Ho scritto al presidente del consiglio, Meloni e al ministro dell’Interno, Piantedosi. Nel Municipio VI abbiamo il 60 per cento degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e il 50 per cento dei centri di accoglienza per stranieri – racconta Franco – avremmo una pioggia di richieste a cui si aggiungerebbero quelle dal campo rom di via di Salone. Le persone che stanno facendo richiesta per ora le stiamo rimandando indietro. Gli uffici non sanno come operare ma, in ogni caso, non abbiamo intenzione di applicare la direttiva”. Dal gruppo consiliare capitolino di Fratelli d’Italia, inoltre, Federico Rocca ha inviato una richiesta di verifica sia al Segretariato del Campidoglio sia al prefetto di Roma, Bruno Ravasi. “La direttiva è totalmente sbilanciata verso gli occupanti abusivi - sottolinea Rocca -. Non si tutela, invece, chi da anni attende regolarmente un alloggio popolare. Gualtieri supera le norme nazionali e così impone la legge del più forte, chi occupa illegalmente accede alla residenza a danno di chi attende onestamente in graduatoria”. (segue) (Rer)