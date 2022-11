Migranti: Fitto, il tema è riuscire a scrivere regole chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’immigrazione “il tema non è il rispetto di norme molto deboli, ma riuscire a scrivere delle regole chiare”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, parlando questa sera al programma “Zapping” in onda su “Radio 1”. Il ministro ha sottolineato che verranno verificate e comprese eventuali incomprensioni con la Francia. “Vi è un tema”, ha osservato il ministro, “non è che parliamo di una nave, ma di una questione: nel 2022 l’Italia ha accolto 90.000 migranti”, in gran parte economici. Secondo Fitto, “l’Italia si fa carico di una vicenda enorme che sta mettendo in difficoltà tenuta del sistema” di accoglienza. “E’ necessario affrontare questo tema. L’Idea è che a livello europeo nel confronto costante con Commissione Ue e nelle istituzioni competenti a livello istituzionali bisognerà iniziare a lavorare”, ha aggiunto. (segue) (Res)