Ucraina: Zelensky ringrazia Macron, felice di avere alleati come te

- Grazie al presidente francese Emmanuel Macron: "sono felice di avere alleati come te e i cittadini francesi spalla a spalla con noi in questo viaggio". Lo ha scritto in francese il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in risposta a un messaggio di Macron che accoglieva positivamente la riconquista di Kherson da parte delle forze ucraine. Eventi come questo "continueranno, finché le bandiere ucraine non sventoleranno su tutte le città e i villaggi ucraini". (Kiu)