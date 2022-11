Cile: violenza in Araucania, presidente Boric propone una commissione per la pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al suo arrivo nella capitale regionale, Temuco, Boric aveva riconosciuto che nella regione sono stati compiuti atti di carattere "terroristico", anche se aveva respinto una volta di più l'idea di fare ricorso alla legge antiterrorismo come aveva fatto il governo del suo predecessore, Sebastian Pinera. "La legge antiterrorismo ha dato pessimi risultati per le vittime e per lo Stato, ma non abbiate dubbi che al di là della denominazione che si dà agli attentati codardi contro le scuole o le infrastrutture dell'Araucania, li perseguiremo con tutti gli strumenti più efficaci che ci forniscono le leggi", aveva affermato Boric. Il riferimento del presidente era diretto, oltre agli episodi di violenza degli ultimi mesi, anche agli attentati incendiari che hanno preceduto e accompagnato il suo arrivo nella regione che hanno provocato la distruzione di una scuola e di una chiesetta di campagna e l'interruzione di diverse strade. (segue) (Cis)