Imprese: Atlantia, opa Schema Alfa all’87,35 per cento, riaperti termini per 5 giorni (2)

- Tuttavia, l’offerente dichiara di rinunciare alla condizione sulla soglia. Vista la percentuale di azioni portate in adesione all’offerta, tale rinuncia risulta in linea con gli obiettivi futuri dell’offerente resi noti nel documento di offerta e, in particolare, con il conseguimento dell’obiettivo del delisting. Per quanto riguardo le restanti condizioni dell’offerta, come indicato nel documento di offerta, l’offerente renderà noto il verificarsi o il mancato verificarsi di tali Condizioni dell’Offerta e, nel caso in cui non si siano verificate, l’eventuale decisione di rinunciare alle stesse, entro le ore 7:59 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta precedente la data di pagamento, ossia entro le ore 7:59 (ora italiana) del 17 novembre 2022. I termini per aderire all’offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di Borsa aperta per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 novembre 2022. (Rin)