El Salvador: sondaggio Cec, 77 per cento della popolazione vuole secondo mandato per Bukele (2)

- Bukele ha annunciato a settembre che si ricandiderà alle elezioni del 2024, nonostante il divieto di rielezione consecutiva sancito dalla Costituzione. Nel suo discorso, tenuto nella Giornata dell’Indipendenza, Bukele ha detto che “il popolo deve avere il diritto di interrompere o far continuare il lavoro di un governo”. Sicuramente, ha aggiunto, “più di un paese sviluppato non sarà d'accordo con questa decisione, ma non sono loro che decideranno, ma il popolo salvadoregno”. Tutti loro, ha proseguito riferendosi ai paesi sviluppati, “hanno la rielezione. Penso che bisogna copiare quelli che stanno bene, i divieti di rielezione ci sono solo nei paesi del terzo mondo”. L’annuncio, riferisce il quotidiano “La Prensa Grafica”, è stato seguito dagli applausi dei diversi funzionari presenti, tra cui i presidenti dell’Assemblea nazionale, Ernesto Castro, e della Corte Suprema di Giustizia, Óscar López Jerez. (Mec)