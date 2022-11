© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, in occasione del 19esimo anniversario della strage di Nassiriya, partecipa alla cerimonia commemorativa dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Roma, Monumento "Foresta d'Acciaio", Parco Ildefonso Schuster, via Ostiense (ore 9)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste alla celebrazione della messa in occasione della ricorrenza della "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace". Roma, Basilica di Santa Maria in Aracoeli (ore 10:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, partecipa alla quarta edizione dell'evento/concorso Gelato World Heritage organizzato dall'Associazione Italiana Gelatieri nell'ambito della manifestazione Excellence Food Innovation. Roma, Centro Congressi La Nuvola, viale Asia 40/44 (ore 15)VARIE- Sit- in di solidarietà per le donne iraniane. Roma, Ponte Milvio, Torretta Valadier (ore 10)- Settima manifestazione del Partito Radicale a sostegno delle donne e del popolo iraniano. Roma, Ambasciata Iraniana, via Nomentana 361 (ore 16) (Rer)