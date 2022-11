Egitto: la famiglia del blogger dissidente Alaa Abdel Fattah chiede la grazia presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia dell’attivista egiziano-britannico detenuto in carcere Alaa Abdel Fattah, in sciopero della fame e della sete dal 6 novembre scorso, data di inizio del summit sul clima Cop27, ha chiesto al presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi, di concedere la grazia presidenziale. “Chiediamo di emettere una decisione di grazia per Alaa Ahmed Seif Al-Islam Abdel-Fattah, attivando il testo dell'articolo 155 della Costituzione egiziana”, si legge in una lettera scritta dalla famiglia e pubblica via Twitter dalla sorella Mona Seif. Alaa Abdel Fattah, che aveva già iniziato oltre 200 giorni fa uno sciopero parziale della fame per protestare contro la propria incarcerazione senza processo che va avanti dal 2019, è uno dei principali attivisti della rivolta della Primavera Araba che ha rovesciato Hosni Mubarak nel 2011, ma ha trascorso gran parte dell’ultimo decennio in prigione. (segue) (Cae)