Cile: violenza in Araucania, presidente Boric propone una commissione per la pace (2)

- Secondo quanto ha precisato lo stesso Boric, la commissione "avrà un'agenda aperta dove tutti potranno esporre il loro punto di vista, ma con un impegno specifico: determinare con chiarezza la richiesta di terre della comunità mapuche e proporre al Paese meccanismi per saldare e riparare questo debito che lo Stato cileno ha con la popolazione mapuche in un tempo concordato tra le parti". "Il nuovo catasto dei terreni deve considerare la perdita che hanno sofferto le comunità mapuche in relazione ai titoli concessi dallo Stato così come la rivendicazione sulle denominate terre ancestrali che possa essere attestata tecnicamente", ha aggiunto Boric. Il presidente ha ammesso d'altra parte che "non sarà possibile restituire tutte le terre, giacché ci sono molte città nel sud del Cile che sono state costruite su un terreno che un tempo era Mapuche, e quelle città devono essere preservate". (segue) (Cis)