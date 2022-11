Usa: Usa: Trump si scaglia contro il governatore della Virginia Youngkin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha utilizzato parole al vetriolo oggi contro il governatore della Virginia, il repubblicano Glenn Youngkin, potenziale rivale alle primarie presidenziali del 2014, affermando che senza di lui non avrebbe mai potuto vincere le elezioni governative del 2021 contro l'ex governatore democratico, Terry McAuliffe. “Il giovane Kin (ora, questa è una questione interessante; sembra cinese, vero?) non ce l’avrebbe fatta senza di me”, ha detto Trump su “Truth”, il social network creato dallo stesso ex presidente dopo essere stato bandito da Twitter. “Ho fatto grande campagna per lui, ho convinto a votarlo. Non avrebbe mai potuto avvicinarsi alla vittoria. Lui lo sa e lo ammette”, ha aggiunto Trump. Solo poche ore prima, l’ex inquilino della Casa Bianca si era scagliato contro il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, sempre più indirizzato verso una candidatura alla Casa Bianca dopo la roboante vittoria alle elezioni di medio termine martedì 8 novembre. "Ron DeBigottis ("Ron DeSanctimonious") sta giocando", ha accusato Trump tramite un messaggio sul suo social media "Truth", rispolverando un nomignolo che aveva già affibbiato al governatore prima delle elezioni. "I media fasulli gli hanno chiesto se intenda candidarsi (alla Casa Bianca) se si candiderà anche Trump, e lui ha risposto 'ora sono concentrato sul governatorato, non guardo al futuro'. Beh, in termini di lealtà e classe, non è certo la risposta corretta!" ha scritto l'ex presidente, che ritiene di essere stato cruciale nell'ascesa politica del governatore della Florida. (segue) (Was)