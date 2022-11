Usa: Usa: Trump si scaglia contro il governatore della Virginia Youngkin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i retroscena della stampa Usa, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è “furibondo” per i risultati registrati nel quadro delle elezioni di medio termine che si sono tenute martedì negli Stati Uniti, nelle quali i Repubblicani - e in particolare i candidati su cui aveva scommesso l'ex presidente - hanno rimediato prestazioni assai inferiori alle attese. Persone vicine a Trump hanno fatto sapere al “New York Times”, che l'ex presidente Usa sarebbe particolarmente arrabbiato per la sconfitta di Mehmet Ozin Pennsylvania, e avrebbe “incolpato le persone che lo hanno spinto a sostenerne la candidatura, inclusa la moglie Melania”. Prima delle elezioni, Trump aveva anticipato un "grande annuncio" il 14 novembre, quasi certamente l'ufficializzazione di una sua nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2024. L'esito del voto rappresenta una dura sconfitta che avrebbe già spinto i collaboratori dell'ex presidente a sollecitarlo ad un ripensamento. (Was)