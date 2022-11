Governo: De Luise (Confesercenti), intervenire per dare a famiglie possibilità di spendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente del Consiglio "abbiamo chiesto di ragionare non solo sul momento difficile, ma anche di progettare, al contempo, il futuro". Lo ha dichiarato Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro delle associazioni delle imprese con il presidente del Consiglio Meloni. "La nostra priorità - ha spiegato - è intervenire per dare alle famiglie la possibilità di spendere. Sappiamo che i consumi interni incidono moltissimo, anche per il Pil del nostro Paese". Per questo, "dare certezze e sicurezze alle famiglie, in modo che possano uscire fuori da questo momento nero, vuol dire avere anche la possibilità di crescita per il nostro Paese. C'è sicuramente il problema dell'energia, ma intanto" bisogna "intervenire su tutto quello che può aiutare, dal cuneo fiscale al lavoro sicuro alla defiscalizzazione del costo del lavoro", ha concluso De Luise. (Rin)