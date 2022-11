Superbonus: Cattaneo (FI), faremo proposte per migliorare misura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Forza Italia è chiara: il superamento del superbonus 110 per cento è assolutamente doveroso, vogliamo garantire stabilità e non creare nuovi problemi a chi lo sta utilizzando, ovvero per il futuro servirà revisionare la misura attuando un approccio più liberale. “Faremo, nelle sedi opportune, delle proposte costruttive per rendere migliore un provvedimento che sia effettivamente a favore di imprese e famiglie, non arrecando alcun danno alle casse dello Stato". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo a Radio Radio. "Il bonus 110 per cento – ha sottolineato – è stato un buon modo per riattivare il mercato. Un po' come un antibiotico che ti cura, ti rimette in piedi ma non puoi prenderlo tutta la vita, altrimenti genera dei danni. Adesso è tempo di correre e pertanto serve qualcosa di diverso, un integratore". (Rin)