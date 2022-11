Migranti: Fitto, nessuna crisi o tensioni con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è nessuno scontro e tensione con l’Europa, in merito alla questione dei migranti. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, parlando questa sera al programma “Zapping” in onda su “Radio 1”, rispondendo ad una domanda relativa alla questione emersa con la nave della Ong Ocean Viking che oggi ha attraccato nel porto di Marsiglia e alle critiche rivolte dalla Francia all’Italia. “Non vi è nessuna crisi con l’Europa, non mi sembra che ci siano crisi di questo tipo, nemmeno tensioni”, ha affermato Fitto, osservando che le “dichiarazioni degli Stati membri risentono delle situazioni anche interne”. Per Fitto non vi è nessuno scontro e nessuna tensione, “ma vi è un’esigenza di riconoscere una volta per tutte che c’è una questione seria” ovvero che “l’Italia non è il confine del Mar Mediterraneo per un Paese membro, ma è il confine dell’Europa”. Quindi “vi è un tema di difficile gestione”, ha aggiunto Fitto, esprimendo la speranza che possa essere affrontato nel rapporto con la commissione Europea e con i diversi Stati membri.(Res)