Roma: il Viminale avvierà una verifica sulla direttiva per la residenza agli occupanti

22 luglio 2021

- A seguito delle sollecitazioni ricevute dai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, il Viminale sta avviando una verifica sulla direttiva firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per riconoscere la residenza a una larga fetta di persone che vivono in occupazione e che sono in condizioni di svantaggio economico e sociale. In caso di illegittimità il ministero dell’Interno è pronto a richiamare il sindaco affinché si attenga alle leggi nazionali. “Credo sia necessaria una verifica per valutare la legittimità della direttiva. La legge nazionale non considera l'occupazione abusiva un titolo valido per richiedere il riconoscimento della residenza. In ogni caso, il principio per cui chi rispetta le regole e si mette in fila per una casa popolare, possa essere superato da chi occupa un alloggio abusivamente mi sembra assurdo e un precedente pericoloso", spiega il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, interpellato da "Agenzia Nova". (segue) (Rer)