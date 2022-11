Roma: il Viminale avvierà una verifica sulla direttiva per la residenza agli occupanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centrosinistra difendono il provvedimento tutti i consiglieri della maggioranza. “È un atto di civiltà e di dignità. La residenza è un diritto, non una concessione, e Roma è in prima fila per tutelare i più fragili. Concedendo la residenza nel luogo dell’effettiva dimora si consente alle persone l’accesso al servizio sanitario nazionale e l’allaccio ai pubblici servizi”, le parole dei consiglieri del Pd Yuri Trombetti e Nella Converti che hanno sostenuto l'atto in prima linea. Ora, in attesa delle valutazioni del Viminale, a quanto si apprende dall’assessorato competente, a partire dalla prossima settimana gli uffici anagrafici avvieranno l’iter per elaborare la circolare che permetterà l’applicazione della direttiva. (Rer)