Venezuela: presidente Colombia Petro, nessuna firma da incontro tra governo e opposizione

- L'incontro a porte chiuse tenuto a Parigi tra i capi delegazione di governo e opposizione del Venezuela, il presidente dell'Assemblea nazionale (An) Jorge Rodriguez, e il portavoce della Piattaforma unitaria, Gerardo Blyde, era solo un "avvicinamento" e non si è chiuso con "nessun accordo". Lo ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, uno tra i presenti all'incontro auspicato e presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron. "Si è trattato di un ulteriore avvicinamento, un ambientamento positivo" tra le parti, ma non ci"sono state firme, solo parole". Petro ha escluso che Colombia e Argentina (rappresentata al tavolo dal presidente Alberto Fernandez e dal ministro degli Esteri Santiago Cafiero), possano essere "mediatori" del negoziato, anche se "fanno parte del processo". (Frp)