Venezuela: presidente Colombia Petro propone amnistia, fine embargo e patto di convivenza

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha offerto a governo e opposizioni del Venezuela, presenti a un incontro a porte chiuse tenutosi a Parigi, un piano comprendente "un'amnistia generale, la fine dell'embargo e un patto di convivenza, in vista e dopo le elezioni". "Ho proposto la fine del blocco", ha detto Petro parlando della necessità di liberare risorse oggi congelate dalle sanzioni in favore "delle popolazioni vulnerabili". C'è poi la proposta di "un'amnistia generale per tutti coloro che sono stati arrestati per motivi politici", tanto tra gli oppositori quanto tra i sostenitori del governo che si sono ricreduti. Servono quindi "garanzie per tutti coloro che partecipano alle elezioni" presidenziali del 2024, ha detto Petro sottolineando però la necessità che anche i candidati governativi siano liberati dalle taglie della "giustizia Usa", perché "così non si possono fare le elezioni". (Frp)