Egitto: la famiglia del blogger dissidente Alaa Abdel Fattah chiede la grazia presidenziale (2)

- Nell’appello scritto dalla sorella a nome della famiglia e indirizzata direttamente ad Al Sisi si fa menzione, tra le altre cose, delle condizioni del figlio di Alaa, che soffierebbe di autismo e avrebbe bisogno delle cure del padre. "Vi chiedo di emettere un decreto di grazia per mio fratello, Alaa Abdel-Fattah”, si legge nel testo della lettera firmata da Mona Seif. "Alaa ha una vita professionale nel campo della programmazione e vuole raccogliere ciò che ne resta. La considerazione più importante è che Alaa è il padre di un figlio unico, di 11 anni, a cui è stato diagnosticato l'autismo nel 2014", aggiunge la lettera. Fonti egiziane riferiscono ad “Agenzia Nova” che le autorità egiziane starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di rilasciare Alaa, impedendogli però di lasciare il Paese. Un destino simile a quello di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna. Le tempistiche e le modalità dell’eventuale rilascio, però, non sono note né certe, mentre le condizioni di salute del blogger e attivista, inserito dalla giustizia egiziana nella lista dei “terroristi”, rischiano di peggiorare. (Cae)