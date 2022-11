Libano-Israele: Hezbollah, Netanyahu rispetterà accordo su confine marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato oggi che il primo ministro israeliano entrante, Benjamin Netanyahu, non si ritirerà dall'accordo sul confine marittimo raggiunto con Beirut il mese scorso. “Non crediamo che Israele si ritirerà da questo accordo o lo annullerà”, ha detto Nasrallah, commentando la vittoria elettorale di Netanyahu durante un discorso televisivo in occasione del “Giorno del martire” di Hezbollah. Il leader del partito conservatore israeliano Likud si è espresso con forza contro l'accordo marittimo durante la campagna elettorale per le elezioni del primo novembre, accusando il primo ministro uscente Yair Lapid di aver ceduto alle minacce di Nasrallah e di aver consegnato territorio israeliano sovrano a Hezbollah. L'accordo marittimo ha lo scopo di porre fine a una lunga disputa su circa 860 chilometri quadrati nel Mar Mediterraneo, che include i giacimenti di gas Karish di Israele e Qana del Libano. Nasrallah ha minimizzato le possibili azioni di Netanyahu sul destino dell'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi: "Il Libano è protetto da Dio e dall'equazione di forza esercito-popolo-resistenza. Non fa differenza per noi chi vince le elezioni israeliane, perché tutti i governi israeliani sono occupanti, brutali e criminali", ha affermato ancora il leader di Hezbollah, citato dal sito web d’informazione libanese “Naharnet”. (Res)