Egitto-Usa: Libia, Ucraina e Diga della Rinascita al centro colloquio tra Al Sisi e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Libia, la guerra in Ucraina e la Grande diga della rinascita (Gerd) realizzata dall’Etiopia sul Nilo azzurro sono stati alcuni dei temi di politica internazionale al centro dell’incontro tra il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e l’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, a margine della 27esima Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheikh. Lo riferisce un comunicato stampa del portavoce presidenziale, Bassam Radi. Altri temi al centro del colloquio sono stati il conflitto israelo-palestinese, la lotta al terrorismo e il contrasto delle ideologie estremiste. Secondo quanto riferito nella nota, Biden ha ritenuto che l'Egitto sia un partner centrale nell'affrontare la sfida del terrorismo transfrontaliero. (segue) (Cae)