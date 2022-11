Egitto-Usa: Libia, Ucraina e Diga della Rinascita al centro colloquio tra Al Sisi e Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due leader si sono scambiati inoltre i propri punti di vista su una serie di questioni regionali e internazionali, in particolare la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e le sue ripercussioni negative a livello mondiale, in particolare nei settori alimentare ed energetico, e gli sviluppi in Libia, Yemen e Siria. Al Sisi ha sottolineato la necessità di consolidare il concetto di Stato nazionale e porre fine alla presenza di mercenari e milizie straniere della regione. Nell’incontro, Al Sisi e Biden hanno anche affrontato la questione della diga Gerd il cui funzionamento preoccupa gli Stati della Valle del Nilo, Egitto e Sudan, che temono per le proprie risorse idriche. In merito, Al Sisi ha annunciato la determinazione dell'Egitto a preservare la sua sicurezza idrica per le generazioni attuali e future, raggiungendo un accordo legale vincolante per riempire e far funzionare la diga tenendo conto delle esigenze dell’Egitto. Al Sisi ha sottolineato l’importante ruolo svolto dagli Stati Uniti nella risoluzione della crisi con l’Etiopia legata alla Grande diga della rinascita. (Cae)