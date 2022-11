Iran: Macron riceve delegazione di attiviste, "state guidando rivoluzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto oggi a Parigi una delegazione di donne iraniane, salutando la "rivoluzione che stanno guidando". "Abbiamo accolto con grande onore e piacere una delegazione di donne iraniane", ha affermato il presidente francese al Forum per la pace di Parigi. "Voglio davvero esprimere loro il nostro rispetto e la nostra ammirazione nel contesto della rivoluzione che stanno conducendo", ha aggiunto Macron. Secondo l'Eliseo, la delegazione era composta da Masih Alinejad, un'attivista iraniana con sede a New York che incoraggia le donne a protestare contro l'uso obbligatorio del velo nella Repubblica islamica; Shima Babaei, che si batte per avere informazioni su suo padre di cui da tempo non si sa nulla; Ladan Boroumand, co-fondatrice di un'organizzazione per i diritti umani con sede a Washington, e Roya Piraie. (Frp)