Lazio 2023: Durigon (Lega), benvenuto a Paolo della Rocca, in lista alle prossime elezioni

23 luglio 2021

- Il senatore della Lega e coordinatore del partito per il Lazio, Claudio Durigon, in una nota, dichiara: "Diamo il benvenuto a Paolo Della Rocca, consigliere regionale iscritto al Gruppo Misto, che aderisce a seguito dell'incontro con Matteo Salvini al gruppo della Lega. Della Rocca, che sarà candidato nella nostra lista alle prossime elezioni regionali - spiega il senatore della Lega - darà un apporto importante al partito in termini di esperienza amministrativa e radicamento territoriale. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, per la costruzione di un grande progetto che faccia dimenticare presto ai cittadini del Lazio la nefasta esperienza Zingaretti. Siamo pronti per offrire un programma serio e che finalmente rimetta al centro i cittadini laziali", conclude Durigon.(Com)