Pd: Boccia, gruppi dirigenti passano, comunità resta

21 luglio 2021

- La grande comunità dei progressisti italiani "è più forte delle debolezze e dei limiti delle classi dirigenti. Nel libro di Bettini si ritrovano le radici e le ragioni di una storia e gli interrogativi sul ruolo della sinistra oggi e sulle capacità di come cambiare il mondo. Dopo la sconfitta alle politiche scorse, non si può non fare i conti con le responsabilità collettive e con gli egoismi che hanno portato i partiti, a partire dal Pd, a non costruire le alleanze vaste per unire tutti i progressisti. Nelle elezioni Amministrative dal 2020 al giugno 2022 ci eravamo riusciti e avevamo vinto. Alle Politiche non ce l’abbiamo fatta e abbiamo perso e male". Lo ha detto Francesco Boccia, senatore del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, arrivando alla presentazione del libro "A sinistra. Da capo", di Goffredo Bettini. "Purtroppo nel recente passato la sinistra ha vissuto e subìto piu divisioni e più scissioni che aggregazioni, a parte le esperienze dell’Ulivo nel 1995 e dello stesso Partito democratico nel 2007 - ha continuato il parlamentare -. I gruppi dirigenti passano, ma la comunità resta e chiede di provarci ancora. L’unità dei progressisti è un dovere storico e non averla ottenuta alle politiche del 25 settembre ha portato Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Mi auguro che queste riflessioni possano aiutare il confronto nel Congresso in corso sull’identità del Pd e sul ruolo della sinistra nella società italiana". (Rin)