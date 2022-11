Venezuela: trasmessi a procura Cpi altri 32 casi di presunti crimini contro l'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Red de documentacion de crimenes de lesa humanidad" ha consegnato alla Corte penale internazionale (Cpi) 32 casi di presunti reati contro l'umanità commessi in Venezuela che non sono stati esaminati dalla giustizia del Paese. Con questi fascicoli sale a 82 il numero complessivo dei possibili casi di reati non indagati e non perseguiti, base legale per l'intervento della Procura generale della Cpi. La procura generale della Corte penale internazionale ha sollecitato a inizio novembre la ripresa delle indagini per il caso di presunti crimini contro l'umanità compiuti dal governo del Venezuela. Con una nota pubblicata in rete, il procuratore generale Karim Khan ha infatti segnalato che, al termine della "valutazione obiettiva e indipendente di una quantità significativa di informazioni messe a disposizione" da Caracas, ritiene che la richiesta di rinvio avanzata dal Venezuela "non è giustificata, in questa fase, e che sia necessario autorizzare la ripresa delle indagini". Il governo del presidente Nicolas Maduro aveva ad aprile sollecitato la sospensione delle indagini ai sensi dello statuto della Corte, assicurando che stava dando corpo a riforme utili ad assicurare la giustizia per i casi di violazione dei diritti umani. (segue) (Vec)