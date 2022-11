© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A noi il metro del rancore “non ci interessa, i nostri sono punti fermi”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione della presentazione del libro "A sinistra da capo" di Goffredo Bettini. Conte ha sottolineato che il M5s ha faticato tanto per risalire nel consenso e definire la sua identità. Per questo "non possiamo metterci con Renzi o con Calenda”. (Rin)