Migranti: Fitto, il tema è riuscire a scrivere regole chiare (2)

- Il ministro ha osservato che i “ricollocamenti hanno portato risultati modesti”. “Mentre noi discutiamo di una nave giunta a Marsiglia”, ha affermato, “oltre 600 migranti sono arrivati in Italia con diversi mezzi e sono stati accolti”. Per Fitto è in corso una polemica “politica e mediatica”, ma non di sostanza sulle questioni che devono essere affrontate. Fitto ha inoltre ricordato il suo incontro avvenuto lo scorso 7 novembre con la ministra per gli Affari europei francese, Laurence Boone, con la quale è avvenuto un confronto a 360 gradi, “parlando anche di immigrazione”. “Al di là delle tensioni di questi giorni si troverà presto e bene una condizione per un dialogo”, ha affermato il ministro. (Res)