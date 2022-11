El Salvador: sondaggio Cec, 77 per cento della popolazione vuole secondo mandato per Bukele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 77 per cento dei salvadoregni maggiori di 18 anni sostiene la rielezione di Nayib Bukele come presidente per un secondo mandato. È quanto emerge da un sondaggio effettuato dal Centro studi cittadini (Cec) dell'Università Francisco Gavidia (Ufg). L'inchiesta - che certifica anche un 11 per cento di contrari alla rielezione e un 11,6 per cento di indecisi -, conferma l'alto grado di popolarità del capo dello Stato, pronto alla corsa per un nuovo mandato, reso possibile da una discussa interpretazione della Costituzione: un 79,9 per cento del campione si è detto favorevole a che Bukele "rimanga al potere" nonostante pensi che un presidente "non debba essere rieletto". Tra le motivazioni più forti alla permanenza di Bukele alla guida del Paese, riassume il quotidiano "El Mundo", c'è la buona qualità del governo, la capacità di rispettare le promesse, l'assenza di alternative o la necessità di garantirgli più tempo per portare a termine la sua azione. (segue) (Mec)