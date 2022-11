Venezuela: finito incontro a Parigi tra capi negoziatori di governo e opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa a Parigi la riunione a porte chiuse tra i capi delegazione di governo e opposizione del Venezuela, il presidente dell'Assemblea nazionale (An) Jorge Rodriguez, e il portavoce della Piattaforma unitaria, Gerardo Blyde. All'incontro, auspicato e presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron, erano presenti anche i presidenti di Colombia e Argentina, Gustavo Petro e Alberto Fernandez, i rispettivi ministri degli Esteri, Alvaro Leyva e Santiago Cafiero, nonché la ministra degli Esteri della Norvegia, Anniken Huitfeldt. L'incontro è considerato preliminare al ritorno delle parti a Città del Messico, sede del dialogo propiziato dal Regno di Norvegia, e sospeso mesi fa per volontà del governo di Nicolas Maduro. Prima di entrare Rodriguez ha ribadito che per Caracas "ogni processo di ricerca di una conversazione e di un accordo con l'opposizione passa necessariamente dallo stop alle sanzioni unilaterali coercitive" contro il Venezuela. "Si tratta di un incontro, non di un negoziato", ha detto da parte sua Blyde. (Frp)