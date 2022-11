Migranti: sindaco di Tolone, estrema destra sfrutta sempre miseria e tragedie umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estrema destra "sempre pronta a sfruttare la miseria e le tragedie umane": lo ha affermato il sindaco di Tolone, Hubert Falco, in una nota in cui ha protestato contro la mancanza di "umanità" di una frangia dello spettro politico francese in merito alla vicenda della nave Ocean Viking con a bordo 230 migranti. "Invece di venire a Tolone per esprimere il loro odio, lasciate che vadano a Roma per convincere i loro complici a fare il loro dovere", ha detto Falco, facendo un chiaro riferimento alla decisione del governo italiano di non consentire l’accesso in porto alla nave. "Sono come avvoltoi intorno a questa barca oggi", ha aggiunto Falco. "Peccato che l'estrema destra francese, che professa il nazionalismo, condanni il proprio Paese piuttosto che l'Italia che ha violato tutti gli accordi internazionali e calpestato tutti i suoi doveri", ha proseguito il primo cittadino di Tolone. Falco ha quindi inviato un messaggio agli abitanti della sua città: "Conosco la gente di Tolone e la loro qualità del cuore, il loro senso dell'onore. Non si lasceranno ingannare da questo balletto politico indecente". (Frp)